Correa: «Inzaghi mi lascia libertà. Provino Inter? Un’illusione. Ora però…»

Staccato il pass per la semifinale di Coppa Italia contro il Milan, l’Inter prepara la sfida al Napoli. I nerazzurri non avranno Joaquin Correa, ancora indisponibile. Intanto il Tucu ha parlato ai microfoni di Inter-Tv ripercorrendo il suo passato e il presente.

INTERVISTA – Nel terzo episodio di Careers, il nuovo format di Inter-Tv dedicato al passato dei giocatori dell’Inter, protagonista è stato Joaquin Correa. Il nerazzurro, dopo la prima parte (vedi articolo), nella seconda ha parlato del rapporto con Inzaghi, suo allenatore sia all’Inter sia alla Lazio. «Quando gioco ho tanta preparazione ma anche tanto istinto e talento. Quando giochi da piccolo in strada è quello che poi ti ritrovi in campo. Questa foto con Inzaghi (abbracciati, ndr) è dopo la vittoria della Supercoppa in Arabia. E’ stata una giornata bellissima, stavamo lottando prima del lockdown con lo scudetto poi ci siamo fermati. Questi ricordi sono bellissimi perché ci metti tanto per arrivare lì e vincere così la finale con la Juventus è stato bello facendolo con grande personalità. Inzaghi mi lascia fare il mio calcio. Ci tiene tanto alla fase difensiva, soprattutto con noi attaccanti. Per il resto mi lascia libero ed essere me stesso».

COMPAGNO ARGENTINO E PROVINO INTER

MATE – All’Inter Correa ha ritrovato, dopo la Copa America vinta con l’Argentina, il connazionale Lautaro Martinez. «La Copa América è stata una grandissima cosa, non la vinceva da tanto l’Argentina. E poi l’abbiamo fatto in Brasile. Il gruppo ha lottato e voluto qualcosa che tutto il paese voleva. Giocare con Lautaro anche in Argentina? Abbiamo uno splendido rapporto. Credo che giocare insieme sia all’Inter sia in Argentina ci faccia bene nel corso della stagione. Chi fa meglio il mate? Io! Anche se nelle ultime volte lo ha fatto lui, magari ora si arrabbia (ndr)».

CICLO – Correa in passato già era stato vicino all’Inter. Il calciatore argentino infatti sostenne un provino con l’Inter e solo ora è arrivato in nerazzurro (vedi articolo). «Provino con l’Inter? Avevo l’illusione di arrivarci, ero un ragazzino. Ora da uomo ci sono arrivato con lavoro ed esperienza. Questa foto ti fa rimanere con i piedi per terra e ora che sei qua lo capisci. Chiuso un cerchio? Si possono scrivere tante cose. E’ stato un punto di partenza dove crei un sogno ed è bello guardarsi indietro ma dobbiamo sempre guardare avanti».