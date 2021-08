Correa, Inter nel destino: dal provino alla proposta di scambio col Siviglia – TS

Correa, nerazzurro nel destino. Dal provino a 18 anni alla proposta di scambio del Siviglia. Alcuni retroscena raccontati oggi da “TuttoSport”.

DESTINO – Correa all’Inter era un colpo quasi annunciato. Sì, perché il giovane attaccante argentino più volte ha avuto la possibilità di incrociare il suo destino con quello nerazzurro. La prima volta a 18 anni, nel 2013, quando il suo Estudiantes organizza un provino all’Inter per il ragazzo, ma non se ne fa nulla: l’Estudiantes chiede 2 milioni ma i nerazzurri ne offrono meno di 1. L’avventura italiana di Correa inizia nel gennaio 2015 con la Sampdoria, e dopo una stagione e mezza complessiva di 31 presenze e tre gol passa al Siviglia: Monchi mette gli occhi su di lui e si trasferisce in Spagna per 13 milioni collezionando 73 presenze e 15 reti. Nel 2018 il suo destino si incrocia ancora una volta con quello dell’Inter, perché viene proposto come pedina di scambio per arrivare a Marcelo Brozovic. Solo che alla fine Brozovic resta all’Inter e Correa passa alla Lazio, dove arriva la consacrazione definitiva.

Fonte: TuttoSport – A. Scu.