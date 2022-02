Liverpool, Salah deluso dalla finale persa. Un fattore per l’Inter?

L’Inter è pronta a sfida il Napoli sabato alle 18 ma poi sarà la volta degli ottavi di Champions League contro il Liverpool. L’andata di mercoledì prossimo vedrà i Reds arrivare a San Siro con Klopp che è un po’ preoccupato da Momo Salah.

MOMENTO – Il momento di Salah non è di certo facile. Il giocatore del Liverpool infatti è arrivato a un passo dalla vittoria della Coppa d’Africa con il suo Egitto con il Senegal che in finale ha vinto ai rigori. Nel Senegal gioca il suo compagno di squadra, Mane. I due sono tornati ad allenarsi con il Liverpool ma intanto il tecnico dei Reds Klopp analizza così il momento del suo numero 11 in conferenza. «Salah è molto deluso. Perdere una finale è sempre molto difficile da accettare e noi (Liverpool, ndr) ne siamo un esempio. È ovviamente felice di essere tornato, ma è anche molto deluso. Con lui ho parlato del torneo e di tutto il resto, tutti però abbiamo notato come in mente abbia ancora quella finale». Potrebbe essere un fattore in chiave ottavi di finale di Champions League?