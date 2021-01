Coppa Italia, Giudice Sportivo quarti: Ibrahimovic-Lukaku, niente stangata

Condividi questo articolo

Coppa Italia trofeo

Nessuna squalifica pesante per Ibrahimovic e Lukaku, dopo quanto avvenuto a fine primo tempo del derby di Coppa Italia Inter-Milan. Il Giudice Sportivo ha dato una giornata a entrambi per le sanzioni prese sul campo, senza nessun supplemento.

I PROVVEDIMENTI – Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku prendono una giornata a testa, da scontare in Coppa Italia. L’attaccante del Milan lo farà nella prossima gara utile del torneo, non in questa stagione, quello dell’Inter nella semifinale d’andata contro la Juventus. Il Giudice Sportivo non ha quindi dato nessuna ulteriore valutazione alla lite avuta a fine primo tempo del derby. Difficile, a questo punto, che ci possano essere altre sanzioni. In aggiunta anche Achraf Hakimi, ammonito sotto diffida, non ci sarà nella prima partita contro i bianconeri. Questi i provvedimenti integrali dopo i quarti di finale di Coppa Italia, giocati questa settimana.

SQUALIFICATI QUARTI COPPA ITALIA



Una giornata: José Luis Palomino (Atalanta), Achraf Hakimi, Romelu Lukaku (Inter), Zlatan Ibrahimovic, Franck Kessié (Milan) *

* sanzione da scontarsi nella prossima gara utile, essendo di una squadra eliminata dal torneo

DIFFIDATI QUARTI COPPA ITALIA



Prima ammonizione: Ruslan Malinovskyi, Cristian Romero (Atalanta), Marcelo Brozovic (Inter), Federico Chiesa, Adrien Rabiot (Juventus), Hirving Lozano, Mario Rui (Napoli)