Pioli: Â«Ibrahimovic non Ã¨ razzista. Ora dobbiamo mettere un puntoÂ»

Pioli: «Ibrahimovic non è razzista. Ora dobbiamo mettere un punto»

Pioli Milan

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro il Bologna sullo scontro Ibrahimovic-Lukaku

CONFERENZA STAMPA – Queste le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, sullo scontro tra Zlatan Ibrahimovic e l’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, nel corso del derby Inter-Milan di Coppa Italia. «Non è stato un bello spettacolo. Sono stato giocatore anche io e certe situazioni possono succedere. È chiaro che non le giustifico e non le condivido, ma dobbiamo mettere un punto. La storia di Ibra dice che non è assolutamente razzista. Altro punto importante: il Milan, il club, la proprietà è sempre stato in prima linea per combattere tutti i tipi di discriminazione. Da questo si mette un punto e si va avanti».