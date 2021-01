Joao Mario, lo Sporting CP vuole trattenerlo ma c’Ã¨ un problema

Joao Mario, lo Sporting CP vuole trattenerlo ma c’è un problema

Lo Sporting CP avrebbe intenzione di trattenere Joao Mario, centrocampista portoghese in prestito dall’Inter, ma non sarebbe facile

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di O Jogo, lo Sporting CP vorrebbe non rimandare Joao Mario all’Inter al termine del prestito. Un desiderio che però non sarebbe facile sia per la scadenza del contratto del centrocampista portoghese, a luglio 2022 con il club nerazzurro, che per il contratto del giocatore. Quest’ultimo riceve 2,7 milioni netti a stagione, di cui ora 1 pagato dal club lusitano.

Fonte: Bruno Fernandes / Rui Miguel Gomes – OJogo.pt