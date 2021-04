Conte tiene tutti sull’attenti dopo Inter-Verona: «Concentrati sull’obiettivo»

Antonio Conte non guarda indietro e soprattutto non guarda al futuro. Come già sottolineato ieri in conferenza stampa c’è una sola cosa su cui concentrarsi: l’obiettivo.

CONCENTRATI – Antonio Conte è innegabilmente uno dei principali artefici di questa cavalcata in campionato dell’Inter, che si è arricchita oggi di un nuovo capitolo con la vittoria per 1-0 sul Verona. Proprio il tecnico, attraverso i suoi canali social, ha voluto festeggiare pubblicando una foto dell’esultanza della squadra dopo la rete di Matteo Darmian e scrivendo una frase iconica: “Concentrati sull’obiettivo”. Tutto ciò che conta, al resto ci si penserà poi.

