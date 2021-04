Teotino: «Sanzioni Superlega? No a esclusione di Inter, Milan e Juventus»

Gianfranco Teotino, giornalista e opinionista sportivo, è intervenuto negli studi di “90esimo minuto” su “Rai Due” per parlare della questione Superlega e delle sanzioni richieste contro Inter, Milan e Juventus da parte di undici club della Serie A.

NO ESCLUSIONE – «Penso che non si debba escludere Inter, Milan e Juventus dal prossimo campionato. Quella al massimo dovrebbe essere una decisione che dovrebbe prendere la UEFA. Ma credo che tutte le altre società debbano affrontare la questione in modo unanime per impedire che un progetto come quello della Superlega un domani possa riprendere piede, specialmente visto che la società bianconera ha dichiarato che il progetto non è concluso».