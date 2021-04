VIDEO – Inter-Verona 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Verona, match della trentatreesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



VERSO L’OBIETTIVO – Inter-Verona 1-0 nella trentatreesima giornata di Serie A. L’Inter riprende la marcia dopo due 1-1 consecutivi e vede il titolo a cinque punti di distanza. Contro il Verona ha subito un’occasione Lautaro Martinez, ma dopo essersi liberato di Federico Ceccherini azzarda un pallonetto che finisce alto. L’Hellas, sconfitto sei volte nelle precedenti sette giornate, se la gioca e va vicino al vantaggio con un’azione tutta orchestrata dagli ex: Daniel Bessa non riesce a superare Samir Handanovic, subentra Federico Dimarco che apre troppo il sinistro e non inquadra la porta, con Antonin Barak che non riesce ad arrivarci in scivolata. A metà ripresa punizione dai venticinque metri, gran tiro di Achraf Hakimi e palla sul palo a Marco Silvestri immobile. È però proprio l’esterno a orchestrare l’azione dell’1-0 al 76′, con una bella discesa e un assist sulla sinistra per il subentrato Matteo Darmian, che controlla e una volta in area piazza di destro. Stesso asse visto due settimane fa contro il Cagliari, anche lì per un pesantissimo 1-0. All’83’ rischia l’ennesimo errore Handanovic, che va molle in presa bassa su un campanile, ma è fortunato che lo tocchi Marco Davide Faraoni annullando l’autogol. L’Inter, nonostante appaia stanca, porta a casa la dodicesima vittoria consecutiva in casa e vede l’obiettivo. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.