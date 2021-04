Marelli: «Faraoni su Handanovic? Non sbagliato annullare il gol al Verona»

Luca Marelli conferma quanto detto nel pomeriggio con la nostra moviola (vedi articolo): il gol del Verona era da annullare per il contatto tra Faraoni e Handanovic. L’ex arbitro, intervenuto durante “Tutti Convocati” su “Radio 24”, spiega perché la scelta dell’arbitro non sia sbagliata.

FALLO CHE SALVA – Sta facendo discutere l’episodio del gol annullato all’83’ di Inter-Verona, ma al solito sono polemiche eccessive. E Luca Marelli spiega a livello arbitrale perché può essere fallo di Marco Davide Faraoni su Samir Handanovic: «Questo è un episodio sul quale non ci troveremo mai d’accordo tutti. Effettivamente un contatto c’è, il VAR è tagliato fuori perciò è di Rosario Abisso la decisione. Anche se io sono convinto che Abisso non abbia visto assolutamente nulla, e sia andato a sensazione. Il contatto c’è, dobbiamo togliere la leggenda metropolitana che nell’area piccola il portiere non può essere toccato. C’è un contatto col braccio sinistro di Handanovic prima che Faraoni tocchi il pallone, impedisce a Handanovic di intervenire. Possiamo essere d’accordo o no, c’è discussione sull’episodio ma per quanto mi riguarda non è sbagliato annullare la rete».