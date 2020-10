Conte: “Nuovo DPCM, sospeso lo sport tranne quello professionistico”

Giuseppe Conte

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, è intervenuto oggi in conferenza stampa per illustrare il nuovo DPCM per combattere l’aggravamento dell’emergenza Covid-19. Per il momento resta attivo lo sport professionistico e il campionato di calcio di Serie A

LE DECISIONI SULLO SPORT – Conte annuncia la chiusura delle palestre, ma salva lo sport professionistico e il campionato di Serie A: «Sono sospese le competizioni dello sport tranne quelle professionistiche a livello nazionale. Per l’attività di base continuerà l’attività non di contatto al di fuori di palestre e piscine».