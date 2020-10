Tecca: “Inter ancora inespressa, Lukaku sposta equilibri e partite”

Massimo Tecca

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato della prestazione dell’Inter vittoriosa nell’anticipo di ieri sul campo del Genoa

INTER INESPRESSA – Tecca sostiene che la squadra di Conte non stia ancora esprimendo il suo potenziale: «E’ una squadra ancora incompiuta e inespressa. Non perde perché ha una grande solidità, ieri è riuscita a non correre pericoli e quando ti presenti con Lukaku e Barella in quelle condizioni puoi fare a meno di Lautaro che ieri praticamente non c’era e la partita la vinci perché hai la forza delle individutlità. Lukaku sposta gli equlibri e sposta le partite».