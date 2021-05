Conte-Inter, ore decisive: lo scenario più probabile. Allegri? La situazione

Nuovo aggiornamento sulla situazione in casa Inter per il futuro di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra e l’ipotesi Massimiliano Allegri.

CONDIZIONI – Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, sono ore importanti per capire se Beppe Marotta e Piero Ausilio riusciranno a convincere Antonio Conte ad accettare il piano di ridimensionamento dell’Inter. Nei giorni scorsi gli sono state comunicate le condizioni: quelle di un mercato che deve essere chiuso in attivo per 70/80 milioni di euro, con un taglio degli ingaggi del 20% circa. Si tratterebbe di dover rinunciare probabilmente ad almeno un big.

SCENARIO – Al momento lo scenario più probabile sarebbe quello di una separazione consensuale. Conte non vorrebbe rinunciare all’ingaggio intero (13,5 milioni netti a stagione). L’Inter non intenderebbe mandarlo via. Dunque si arriverebbe a una separazione consensuale a meno di colpi di scena o nel caso in cui non riesca a convincere l’allenatore salentino a restare sulla panchina nerazzurra. In questo senso il tentativo sarebbe in corso e sarebbero delle ore decisive. Nelle prossime 48 ore la soluzione dovrebbe arrivare.

SUCCESSORE – Per quanto riguarda l’eventuale successore di Conte, occhio a Massimiliano Allegri, come già l’estate scorsa prima dell’incontro di Villa Bellini, ma questo sarebbe uno scenario. Tuttavia quest’ultimo sarebbe un nome concreto per la Juventus. Ci sarebbero stati dei contatti, non si sarebbe parlato della parte economica, ma proseguire nei progetti. Il Real Madrid però avrebbe incontrato l’agente di Allegri nelle ultime ore in caso di addio di Zinedine Zidane.

Fonte: Sky Sport 24 – Alessandro Sugoni