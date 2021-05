Pistocchi: «Conte aspetta di incontrare Zhang per capire una cosa»

Maurizio Pistocchi ha parlato di Antonio Conte, allenatore che potrebbe decidere di dire addio alla panchina del club nerazzurro.

TWEET – Questo il messaggio su Twitter da parte di Maurizio Pistocchi sulla panchina dell’Inter (vedi il precedente sull’eventuale nuovo allenatore). “Antonio Conte aspetta di incontrare Steven Zhang per capire se c’è e qual è il progetto per mantenere l’Inter competitiva anche in presenza di una riduzione dei costi“.

