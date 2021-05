Conte, addio all’Inter? Zhang in sede con la dirigenza: le ultime

È una giornata importante per il futuro di Antonio Conte: il presidente Steven Zhang ha raggiunto il resto della dirigenza dell’Inter in sede.

ULTIME – Come riportato da Gianluca Di Marzio, il presidente Steven Zhang è giunto in sede raggiungendo Piero Ausilio e il resto della dirigenza dell’Inter. Si tratta di una giornata importante per comprendere se il club sarà in grado a convincere Antonio Conte a restare sulla panchina nerazzurra. Se invece sarà divorzio, si dovrà raggiungere un’intesa sulla buonuscita per la risoluzione consensuale.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com