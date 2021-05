Conte, fase di riflessione prima del vertice con l’Inter: ha dubbi – SI

Conte poteva incontrare oggi l’Inter, ma non è accaduto (vedi articolo). Nel corso di “Sportitalia Mercato” si mette qualche dubbio sulla sua permanenza in nerazzurro nella prossima stagione.

NULLA DI FATTO – Antonio Conte oggi non si è presentato in sede all’Inter, quindi vertice con la proprietà inevitabilmente rinviato. Secondo quanto riportato durante “Sportitalia Mercato” il tecnico ha deciso di prendersi una fase di riflessione molto importante, perché vuole garanzie da parte della proprietà. Chiede una squadra competitiva, anche per poter fare meglio in Champions League. Servirà l’assicurazione di programmi chiari, a differenza di quanto avvenuto un anno fa, e potrebbe servire un lavoro di diplomazia da parte di Giuseppe Marotta. Da parte di Conte ci sono ancora dubbi, che dovranno essere per forza di cose risolti prima di andare avanti. Si attende ancora l’incontro col presidente Steven Zhang, ma la situazione riguardante Conte resta ancora da definire.