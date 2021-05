Cristiano Ronaldo rende onore all’Inter Campione d’Italia. L’attaccante portoghese, con un lungo post sul suo account ufficiale Instagram, dà un giudizio della sua terza stagione alla Juventus.

OMAGGIO AGLI AVVERSARI – Cristiano Ronaldo non dimentica le rivali. Questo il suo messaggio tramite Instagram: “Quest’anno non abbiamo potuto vincere la Serie A. Complimenti all’Inter, per un titolo del tutto meritato. Tuttavia, devo valutare tutto quello che abbiamo raggiunto questa stagione alla Juventus, sia in termini individuali sia collettivi. La Supercoppa Italiana, la Coppa Italia e il titolo di capocannoniere in Serie A mi riempiono di gioia, soprattutto per la difficoltà nel conquistarli in un Paese dove non è mai facile vincere”.