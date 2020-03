Conte e la probabile Inter anti Juventus: Eriksen ne insidia due – Sky

Condividi questo articolo

Domenica alle 20.45 dovrebbe giocarsi Juventus-Inter. La Lega Serie A infatti non ha ancora ufficializzato il tutto. Ecco comunque le ultime sui nerazzurri di Conte in vista di questa sfida. Occhio ad Eriksen

DOPPIO DUBBIO – Secondo Matteo Barzaghi di “Sky Sport”: «Sono due i dubbi principali per Conte. Il primo riguarda la difesa dove Godin e Bastoni si giocano un posto, mentre a centrocampo solo Brozovic è sicuro di una maglia da titolare con Eriksen che insidia Barella e Vecino. Il danese ha infatti una settimana di lavoro in più alle spalle. In avanti sicuri Lukaku e Lautaro Martinez. In porta torna Handanovic».