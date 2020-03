Pardo: “Zhang? Le sue scelte hanno pagato. Poteva essere più efficace”

Pierluigi Pardo, giornalista e conduttore di “Sport Mediaset”, ha commentato il duro sfogo del presidente dell’Inter, Steven Zhang, ai microfoni di “Tutti Convocati”

ATTACCO AL POTERE – Continua a far discutere, e non poco, il duro attacco di Steven Zhang al presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. Parole dure, espresse tramite una Instagram story, che hanno sollevato una fitta polveriera. Parole che Pierluigi Pardo ha commentato così, ai microfoni di “Tutti Convocati”: «Ricordiamoci che Zhang ha messo un sacco di soldi nel sistema calcio italiano. Ha sempre fatto scelte eccellenti. Anche quelle estive (su Mauro Icardi, Radja Nainggolan e Ivan Perisic, ndr) stanno pagando tutte dal punto di vista tecnico. Ci sta che sia emotivamente colpito, perché ha vissuto il dramma del virus nel suo paese. Ma il suo tono è sbagliato e rischia di diventare il titolo, mentre le cose che lui ha detto potevano essere argomentate in modo diverso e avere più efficacia».

PAROLA AL CAMPO – Su Juventus-Inter, da svolgersi rigorosamente a porte chiuse, si è poi espresso così: «Le porte chiuse costruiranno un altro gioco. Non so chi verrà aiutato di più. Credo che il fattore campo finirà per cessare di esistere ma non so che influenza avrà questo. Juventus ha bisogno di risposte, chiaro che questo aver staccato la spina può essere utile. Si sono depurati da alcune tossine, c’è stata comunque la vicenda della madre di Cristiano Ronaldo, anche se lui è una macchina sotto questo punto di vista».