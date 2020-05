Consiglio Lega Serie A in corso: novitÃ  sulla finale di Coppa Italia? – SM

Consiglio Lega Serie A in corso: novità sulla...

Consiglio Lega Serie A in corso: novità sulla finale di Coppa Italia? – SM

Il Consiglio di Lega Serie A è in corso per stabilire definitivamente il programma della ripartenza del calcio italiano. Filtra un’indiscrezione sulla finale di Coppa Italia

Il Consiglio di Lega Serie A è attualmente al lavoro per definire i programmi per la ripartenza del calcio dopo la decisione presa ieri di far ricominciare il campionato il 20 agosto. Secondo “Sport Mediaset” filtrano alcune indiscrezioni sulla Coppa Italia che ha messo sulle barricate Inter, Juventus e Milan, contrarie all’ipotesi di disputare il ritorno delle semifinali il 13 o il 14 giugno e la finale pochi giorni dopo. Potrebbe essere infatti spostata la data della finale venendo incontro alle esigenze delle tre big.