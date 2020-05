Napoli-Inter: si ricomincia con un’assenza quasi sicura

Napoli-Inter, ritorno della semifinale di Coppa Italia, sarà molto probabilmente il ritorno in campo dell’Inter dopo il lungo stop. I partenopei sono quasi sicuri di un’assenza pesante

Ormai sembra quasi sicuro che l’Inter tornerà in campo il 13 o il 14 giugno per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Si ripartirà dalla vittoria dei partenopei per 1-0 nell’andata disputata al Giuseppe Meazza. Agli uomini di Antonio Conte servirà l’impresa in uno stadio che hanno comunque già espugnato in campionato pochi mesi fa. Si ricomincerà con un’assenza quasi sicura nei partenopei, quella di Kostas Manolas. Il difensore greco infatti si è infortunato il 14 maggio (QUI la notizia) e, considerando la natura dell’infortunio, un suo recupero per la sfida del San Paolo appare difficile.