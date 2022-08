Per Casadei in atto Derby di Londra! L’Inter ha un alleato: la… Brexit − Rai

Casadei nel mirino non solo del Chelsea ma anche di un’altra squadra londinese. Ma situazione più complicata del previsto, la Brexit aiuta l’Inter?

COLPA DELLA… BREXIT − Marco Conterio, esperto di mercato su Calcio Totale, ha parlato della situazione legata a Casadei: «Cesare Casadei? Giocatore che piace molto a Chelsea e Arsenal. L’offerta di otto milioni non basta. C’è infatti un problema legato alla Brexit. Praticamente in Inghilterra i parametri per tesserare i giocatori sono cambiati. Casadei non ha al momento i requisiti per poter entrare. L’unica soluzione è strapagare il giocatore offrendo all’Inter una cifra molto ampia altrimenti diventa impossibile il suo trasferimento».