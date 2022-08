Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 2 agosto

POSSIBILI ENTRATE − Nessuna novità per quanto riguarda il mercato in entrata dell’Inter. Su Nikola Milenkovic è stallo.

ARRIVI UFFICIALI − André ONANA (Ajax, P), Kristjan ASLLANI (Empoli, C), Henrikh MKHITARYAN (Roma, C), Romelu LUKAKU (Chelsea, A), Raoul BELLANOVA (Cagliari, D)

Mercato Inter − Le cessioni

POSSIBILI USCITE − L’Inter ha ceduto Valentino Lazaro al Torino. Per il laterale austriaco, nuova avventura in Serie A. La formula di trasferimento (vedi articolo). L’altra novità del giorno riguarda Alexis Sanchez. L’attaccante cileno è ad un passo dall’addio definitivo. Fumata bianca che può avvenire entro questa settimana (vedi articolo). Su Andrea Pinamonti è bagarre a due tra Sassuolo e Atalanta. I nero-verdi pensano al giocatore per il dopo Giacomo Raspadori (vedi articolo). Cesare Casadei è braccato dalla Londra del calcio, Chelsea e Arsenal. Ma l’Inter ha un alleato curioso: la Brexit (vedi articolo). Intanto, nuova avventura in Serie A anche per Matias Vecino. Ha firmato con la Lazio (vedi articolo).

ADDII DA UFFICIALIZZARE − Christopher ATTYS (Imolese, C), Alexis SANCHEZ (risoluzione, A)

ADDII UFFICIALI – Aleksandar KOLAROV (ritiro, D), Andrea RANOCCHIA (libero e passato al Monza, D), Matias VECINO (libero e passato alla Lazio, C), Ivan PERISIC (Tottenham, C), Stefano SENSI (prestito al Monza, C), Sebastiano ESPOSITO (rientro dal prestito al Basilea e prestito all’Anderlecht, A), Martin SATRIANO (rientro dal prestito al Brest e prestito all’Empoli, A), Ionut Andrei RADU (Cremonese, P), Arturo VIDAL (rescissione, C), Franco CARBONI (Cagliari, D), William ROVIDA (Carrarese, P), Lorenzo PESCHETOLA (Foggia, C), Lorenzo MORETTI (Avellino, D), Andrea MORETTI (Pro Sesto, D), Fabrizio BAGHERIA (Recanatese, P), Filip STANKOVIC (Volendam, P), Franco VEZZONI (Pro Patria, C), Mattia Ronald SANGALLI (Lecco, D), Francesco NUNZIATINI (San Donato Tavarnelle, C), Tibo PERSYN (FC Eindhoven, C), Davide ZUGARO (Sangiuliano,D), Zinho VANHEUSDEN (AZ Alkmaar, D), Samuele MULATTIERI (Frosinone, A), Edoardo SOTTINI (Triestina, D), Lorenzo PIROLA (Salernitana, D), Giovanni FABBIAN (Reggina, C), Valentino LAZARO (Torino, D)

Calciomercato Inter LIVE

