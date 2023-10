Carlos Augusto: «Inter scelta giusta! Come una famiglia. Inzaghi ci aiuta»

Carlos Augusto arrivato all’Inter questa estate dal Monza, in una lunga intervista concessa su DAZN ha parlato delle sue sensazioni dopo l’arrivo in nerazzurro, prefissandosi degli obiettivi.

PRIMO APPROCCIO – Carlos Augusto ha parlato così dopo il suo arrivo in nerazzurro: «L’Inter punta a vincere sempre lo Scudetto, vogliamo la seconda stella ma anche la finale di Coppa Italia e arrivare più avanti possibile in Champions League. Da quando sono qui mi sono trovato bene con tutti, il gruppo e lo staff mi hanno aiutato tanto per integrarmi. Sono molto felice di fare altrettanto con i miei compagni. L’Inter è una grande squadra, quando ero ancora in Brasile la vedevo giocare in Champions League dalla TV, ho fatto las celta giusta. San Siro è straordinario. All’Inter al momento parlo spesso con Davide Frattesi, dato che abbiamo giocato insieme al Monza, però lo faccio con tutti. Qui è come se fosse una famiglia, tutti si aiutano, Inzaghi è un allenatore che aiuta a crescere, ti sta vicino e ti parla, mantiene il gruppo unito. Mi ha aiutato tanto in questo inizio stagione».