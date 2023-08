Carlos Augusto dentro, Gosens via: l’impatto a bilancio dell’Inter!

L’Inter ha chiuso nel giro di poche una doppia operazione: dentro Carlos Augusto dal Monza e fuori Robin Gosens in direzione Union Berlino. Ecco quanto vale l’impatto a bilancio

IMPATTO − L’Inter ha chiuso per Carlos Augusto del Monza per una cifra da 4,5 milioni di euro subito con obbligo di riscatto fissato a 7,5. Quindici invece i milioni incassati dall’Union Berlino per il trasferimento di Gosens in Germania. Calcio e Finanza illustra l’impatto a bilancio della doppia operazione. Partendo da Gosens, il tedesco – preso per 26,7 milioni di euro – pesava a bilancio 2022/23 circa 18.1 milioni. Dunque l’Inter vendendolo a 15 ha fatto registrare una minusvalenza di 3,1 milioni di euro. Contestualmente, tra ammortamento e stipendio lordo ci sarà un risparmio di circa 10,6 milioni di euro nel 2023/24, motivo per il quale l’effetto dell’operazione sarà positivo per 7,5 milioni di euro circa. Carlos Augusto, invece, considerando stipendio (2,9 milioni lordi) e ammortamento, Carlos Augusto costerà 7,4 milioni di euro circa all’Inter nella stagione 2023/24. Dunque l’Inter ha praticamente bilanciato i conti tra la cessione di Gosens e l’arrivo del brasiliano, facendo registrare anche un piccolo positivo di 100 mila euro.