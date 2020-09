Candreva, il saluto ai tifosi dell’Inter: “Grazie a tutti! Orgoglioso per…”

Antonio Candreva Inter

Giornata di addii in casa Inter. Dopo Diego Godin (che ha salutato i tifosi), anche Antonio Candreva ha voluto mandare un messaggio al suo ormai ex club e ai suoi ex sostenitori dopo il passaggio alla Sampdoria.

SALUTI – È il momento dell’addio all’Inter anche per Antonio Candreva. L’esterno destro, passato alla Sampdoria, con un messaggio tramite i suoi canali social ha voluto salutare e ringraziare i tifosi e la sua ex società. Queste le sue parole: “Orgoglioso di aver dato tutto con la maglia nerazzurra. Grazie ai tifosi per tutto l’affetto e il sostegno di questi anni… Ho cercato di ricambiarli in campo, sempre, fino all’ultima goccia di sudore. Vi abbraccio e in bocca al lupo”.