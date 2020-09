Ranocchia, incontro in corso con il Genoa: affare...

Ranocchia, incontro in corso con il Genoa: affare in chiusura – SI

Secondo quanto riporta il giornalista di “Sportitalia” Luca Cilli, al momento è in corso un incontro tra il presidente del Genoa – Enrico Preziosi – e gli agenti di Andrea Ranocchia

INCONTRO – Ore davvero calde per il passaggio di Andrea Ranocchia dall’Inter al Genoa. Secondo le ultime notizie che arrivano da “Sportitalia”, infatti, al momento sarebbe in corso un incontro tra Enrico Preziosi – presidente del club ligure – e gli agenti del giocatore. L’obiettivo è chiudere il suo passaggio in rossoblu.