Camerun, solo un pari contro il Panama: Onana non chiude imbattuto!

Onana e il Camerun pareggiano 1-1 contro Panama. Il portiere dell’Inter titolare si fa trafiggere nella ripresa su punizione. La nazionale africana ora andrà al Mondiale

PAREGGIO − Il Camerun non va oltre il pareggio contro Panama, terminando sull’1-1 il match amichevole pre Mondiale. In porta dal 1′ il giocatore dell’Inter André Onana. Primo vero squillo e prima vera grande parata dell’estremo difensore nerazzurro che arriva sul finale di primo tempo. Fantastica la reattività sul tiro di Carrasquilla a impedire il vantaggio del Panama. Nella ripresa, arrivano i gol. A sbloccare il match ci pensa la punta del Bayern Monaco Chupo Moting che la mette sull’angolino più lontano, niente da fare per Mosquera. Ma il Camerun si addormenta e dopo sette minuti viene raggiunta dalla punizione di Murillo. Niente da fare per Onana. Il match termina in parità. Giovedì 24 arriverà l’esordio assoluto al Mondiale per la Nazionale africana.