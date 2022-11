Pedullà: «Gagliardini, occhio alla soluzione Monza. Il retroscena»

Alfredo Pedullà ha parlato del futuro di Roberto Gagliardini, in scadenza di contratto con l’Inter, su cui ci sarebbe l’interesse del Monza.

RETROSCENA – Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà tramite il proprio sito, al momento non ci sono segnali di rinnovo imminente per Roberto Gagliardini con l’Inter. Dunque possibile che il centrocampista sia ceduto a gennaio oppure lasci il club nerazzurro in estate a parametro zero. Occhio al Monza come una delle soluzioni. Lo stesso giornalista esperto di calciomercato aveva anticipato lo scorso luglio la possibile proposta da parte della società brianzola per il giocatore, salvo poi memorizzare che il calciatore italiano avrebbe voluto aspettare almeno il mese di gennaio. Qualora il centrocampista lasci i nerazzurri, i biancorossi rimangono interessati a lui per le prossime finestre di calciomercato.

Fonte: AlfredoPedulla.com