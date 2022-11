Antonello: «Premio Braille? Un onore per l’Inter. Nessun tifoso escluso!»

L’Inter ha vinto insieme al Milan il Premio Braille (vedi articolo). Riconoscimento dell’UICI, Unione italiana Ciechi e Ipovedenti. Parla a tal proposito il CEO Antonello

ONORE − Il CEO nerazzurro Alessandro Antonello per il premio conferito dall’UICI: «È un grande onore per il nostro Club ricevere il Premio Louis Braille. Una testimonianza dell’impegno dell’Inter verso tutti i nostri tifosi, nessuno escluso. Il progetto “San Siro per tutti”, che portiamo avanti dal 2019, è un piccolo passo per rendere la nostra casa un posto accogliente per ognuno dei nostri supporter. Un obiettivo che perseguiamo con grande ambizione. Siamo molto felici di aver potuto restituire anche solo una piccola parte della passione e del calore che riceviamo alla nostra città e alla comunità dei nostri fans. Questo riconoscimento ci sprona a fare di più e meglio per poter offrire anche e soprattutto ai nostri tifosi con disabilità un’esperienza emozionante e coinvolgente».

Fonte: Inter.it