A Inter e Milan il Premio Braille dell’Unione Italiana ciechi e ipovedenti

Inter e Milan premiate col prestigioso Premio Braille, arriva alla sua ventiseiesima edizione. Un riconoscimento dovuto al solidale e meraviglioso progetto ‘San Siro per tutti’

NOTA − “Inter e Milan hanno ricevuto un prestigioso riconoscimento. L’Unione Italiana ciechi e ipovedenti ha conferito il XXVI Premio Louis Braille ai due club per il progetto “San Siro per tutti”, che consente alle persone con disabilità visiva di godere dal vivo le emozioni delle partite di calcio allo stadio Meazza. Si tratta del massimo riconoscimento nazionale destinato a personalità e organizzazioni che hanno dato un contributo decisivo sui temi della disabilità visiva promosso dall’UICI.

La cerimonia di consegna si è svolta al Teatro alla Scala di Milano. Una grande serata di solidarietà e spettacolo aperta alla cittadinanza con l’emozionante concerto de I Cameristi de La Scala di Milano. L’Unione l’ha promosso per sollecitare l’attenzione pubblica verso il mondo delle persone non vedenti e la necessità di una loro inclusione paritaria nella vita collettiva, in tutte le sue manifestazioni.

Il premio è stato assegnato in quanto “San Siro per tutti” è un piccolo-grande esempio di inclusione e accessibilità. Grazie a un servizio di assistenza dedicato che accompagna i tifosi con disabilità in un settore esclusivo a bordo campo, i non vedenti beneficiano di una speciale radiocronaca curata da giornalisti della tribuna stampa. Esse regalano tutte le sensazioni e le emozioni della partita e dell’ambiente circostante. La radiocronaca può essere fruita anche da casa tramite home device”.

Fonte: Inter.it