Calhanoglu, ennesimo infortunio per l’Inter. A rischio la Supercoppa – Dazn

Altre cattive notizie in casa Inter. Si ferma anche Calhanoglu per dei problemi fisici. A rischio anche la sfida di Supercoppa italiana contro il Milan. Ecco le ultime sulle condizioni del centrocampista turco.

INFORTUNIO – Dopo le notizie arrivate in mattinata su Romelu Lukaku (vedi articolo) e Samir Handanovic, continuano gli stop per i giocatori dell’Inter. Secondo quanto riporta Dazn, sul proprio profilo Twitter ufficiale, il centrocampista turco ha accusato un problema al flessore dell’anca. La sua presenza, oltre che per la sfida di Coppa Italia di domani contro il Parma, sarebbe a rischio anche per la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Si attendono nuovi e più precisi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Calhanoglu.

Fonte: Dazn