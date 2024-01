Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative al 6 gennaio 2024

Il calciomercato per il 2024 è iniziato ufficialmente martedì 2 gennaio, con l’apertura della sessione invernale. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di mercoledì 31 gennaio (ore 20). Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Il giorno che si è appena concluso è stato quello dell’annuncio di Tajon Buchanan. Il nuovo laterale canadese, il quale ha proferito le sue prime parole da giocatore nerazzurro, ha scelto la maglia numero 17. Non è escluso che possa essere l’unica operazione in entrata di questo mercato di gennaio. A parametro zero ci sarebbe Tiago Djalò, ma per il portoghese del Lille ora sta facendo un tentativo la Juventus. Lo stesso difensore ha aperto al club bianconero.

Acquisti ufficiali: Tajon Buchanan (centrocampista, Club Brugge) titolo definitivo.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Definita la cessione di Lucien Agoumé, che tra Siviglia e Marsiglia, ha scelto la destinazione andalusa. Andrà in prestito con una clausola sull’accordo. Intanto, Salcedo è pronto a ritornare in Italia e precisamente al Lecco in Serie B. Sempre in B, la Ternana resta forte su Franco Carboni, uno dei tanti prestiti dell’Inter che non sta giocando al Monza. Cerca anche una sistemazione Stefano Sensi, evitando così di lasciarlo partire a parametro zero il 30 giugno: su di lui è tornato il Sassuolo. Sta andando via anche l’altro esubero a centrocampo.

