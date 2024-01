Piccinini sostituito da Fabbri in Inter-Verona, il motivo del cambio di arbitro

Marco Piccinini non arbitrerà Inter-Verona, come inizialmente designato dall’AIA, ma al suo posto ci sarà Micheal Fabbri. C’è una motivazione ben precisa.

CAMBIO ARBITRO − Piccinini non sarà l’arbitro di Inter-Verona in quanto ha subito un grave lutto familiare. Dunque al suo posto ci sarà Fabbri. L’AIA ha deciso giustamente il cambio per la sfida che è in programma oggi alle 12.30 allo stadio San Siro di Milano. La stessa sezione AIA di Forlì, sezione di appartenenza dell’arbitro, ha fatto le condoglianze a Piccinini e a tutta la sua famiglia. Un fatto spiacevole su cui sfortunatamente non sono mancate sciocchezze e congetture da parte di alcuni personaggi, come il giornalista Tony Damascelli. La redazione di Inter-News.it si unisce al cordoglio per Piccinini e la sua famiglia.