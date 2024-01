Buchanan, prossima tappa il Coni! Inzaghi non lo avrà subito − Sky

Tajon Buchanan continua la sua giornata da imminente giocatore dell’Inter. Il canadese è atteso al Coni per ottenere l’idoneità sportiva.

PROSSIME TAPPE − Arrivano nuovi aggiornamenti su Tajon Buchanan da Sky Sport 24. Il ragazzo canadese continua la sua tappa da prossimo giocatore dell’Inter: «Ore 14 l’arrivo al Coni per ottenere l’idoneità sportiva, giornata iniziata in mattinata con l’arrivo a Linate alle 10.15. Pomeriggio la firma sul contratto. Non c’era troppa fretta, ha fatto tappa anche in albergo. Non sarà a disposizione col Verona anche per lo status tra extracomunitario. A disposizione dalla prossima settimana».