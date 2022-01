Brozovic, prima l’Atalanta poi il rinnovo. Il croato sempre più faro

L’Inter affronta l’Atalanta alle 20:45. I nerazzurri sono attesi da una sfida difficile visto il livello della Dea di Gasperini e le tante fatiche fatte contro la Juventus. Non è da escludere che qualcuno venga risparmiato da Inzaghi. Non sembra però essere il caso di Brozovic.

SETTIMANA DECISIVA – Marcelo Brozovic è il faro dell’Inter e l’Inter lo sa bene. Senza il maratoneta di qualità croato i nerazzurri faticano in mezzo al campo e Inzaghi non può fare a meno di lui anche viste le non soluzioni presenti in rosa. Questa settimana sarà una settimana importante per Brozovic. Il croato infatti è atteso in sede a Milano per firmare il rinnovo del contratto con i nerazzurri. Un rinnovo sudato e atteso da tutti che certificherebbe una cosa: Brozovic è sempre più il faro dell’Inter. E lo sarà anche per il futuro. Una cosa alla volta però. Prima serve la vittoria contro la Dea poi la ciliegina sulla torta del rinnovo. La sfida alla Dea è cruciale e Inzaghi e l’Inter hanno bisogno delle sue geometrie.