Sensi, contatti tra Inter-Sampdoria-entourage. Le ultime – Sky

L’Inter è pronta ad affrontare l’Atalanta questa sera. Intanto però è in corso il mercato invernale con i nerazzurri che stanno lavorando principalmente in uscita. Uno dei nomi che potrebbe salutare è Stefano Sensi, direzione Sampdoria.

CONTATTI – Manca sempre meno alla sfida tra Inter e Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo. I nerazzurri sono attesi da una sfida importante per la stagione e la classifica. Potrebbe essere l’ultima gara in maglia nerazzurra per Sensi? Secondo quanto raccontato da Marco Bovicelli a Sky Sport infatti, i contatti tra Inter e Sampdoria sono avvenuti. I blucerchiati, ufficializzato Magnani dal Verona, sono alla ricerca anche di un centrocampista e di un attaccante. Per la linea mediana piace appunto Sensi con l’inviato di Sky che ha precisato come siano avvenuti dei contatti ufficiali tra le due società ma anche con l’entourage del giocatore. L’agente di Sensi parlerà dunque con entrambe per capire le intenzioni e definire il futuro del centrocampista.

Fonte: Sky Sport