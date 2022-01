Miceli: «Lukaku? Il problema del ritorno in Italia è lo stipendio»

Ieri il Chelsea ha perso 1-0 in casa del Manchester City con Romelu Lukaku finito al centro di mille polemiche. I tifosi sono imbufaliti contro di lui per le prestazioni non all’altezza dei 115 milioni di euro pagati in estate. Il ritorno in Italia però è utopia.

UTOPIA – L’Inter ha ceduto Lukaku al Chelsea in estate per 115 milioni. A guarda l’andamento della stagione, un affare per i nerazzurri. Il belga a Londra si è perso e non è di certo entrato nelle grazie dei tifosi dei blues. La sua intervista poi dove annuncia di voler tornare a Milano non ha fatto di certo bene. Ecco il pensiero di Daniele Miceli a Sportmediaset XXL. «I commenti su Lukaku ieri non sono stati carini. Anzi. Quello più carino è stato ‘Inter, ridateci i soldi’. Lui vuole tornare in Italia, lo ha detto apertamente, ma un problema è uno. Al Chelsea guadagna più di tutti, 20 mln di euro a stagione. Per tornare in Italia».

Fonte: Sportmediaset XXL