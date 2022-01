Graziani: «Sanchez? Reazione non mi è piaciuta. Inter grandissima»

L’Inter è attesa alle 20:45 contro una grande della Serie A, l’Atalanta. La sfida del Gewiss Stadium è una sfida che potrebbe dire molto per la stagione di entrambe. Ecco il pensiero di Ciccio Graziani durante la puntata di Sportmediaset XXL.

REAZIONE – L’Inter arriva dalla vittoria in Supercoppa Italiana contro la Juventus con Alexis Sanchez deciso al 121′. Il gol del cileno ha scaturito la rabbia e lo sfogo nel post partita a caldo. Inzaghi stasera è pronto a dargli fiducia, ecco il pensiero però di Graziani. «Non mi è piaciuto come ha reagito Sanchez dopo la partita. Inzaghi però è bravo e intelligente, sa che lo deve mettere perché è in forma e può far bene. L’Atalanta è una grande squadra, l’Inter al momento è una grandissima».

Fonte: Sportmediaset XXL