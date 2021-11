Brozovic faro dell’Inter, importante anche per la crescita di Calhanoglu – CdS

Brozovic è al centro del progetto dell’Inter, Inzaghi ha dimostrato di non poterne fare a meno e spera quanto prima nel rinnovo di contratto. Come giustamente specificato questa mattina dal Corriere dello Sport, anche Calhanoglu è cresciuto tanto giocando accanto al croato.

AL CENTRO – Brozovic è l’astro attorno a cui gira la squadra di Simone Inzaghi. Il tecnico italiano non ne fa mai a meno: è l’unico all’interno della rosa senza un vero alter-ego e difficilmente qualcuno potrebbe prendere il suo posto, se non da adattato. L’Inter non ha minimamente intenzione di privarsi del centrocampista croato, ecco perché si lavora già da tempo per il rinnovo, e presto ci sarà un nuovo incontro tra la dirigenza nerazzurra e il suo entourage per trovare l’accordo definitivo e mettere tutto nero su bianco. La società è tranquilla e ha raccolto segnali positivi anche dallo staff di Brozovic. Il più contento per una fumata bianca, chiaramente, sarebbe Inzaghi, che ammirava il croato sin dai tempi della Lazio. Brozovic, inoltre, ha anche contribuito alla crescita di Calhanoglu, che si è calato al meglio nella nuova realtà e, soprattutto, nel nuovo ruolo, riuscendo a dare una mano a Brozovic nella costruzione della manovra dal basso, e non è un dettaglio da poco.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno