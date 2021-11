Roma-Inter sold out, tutto esaurito allo stadio Olimpico!

Roma-Inter, in programma sabato alle 18, sarà tutto esaurito allo Stadio Olimpico. Di seguito il comunicato del club giallorosso.

SOLD OUT – Roma-Inter, restano circa duemila biglietti per il settore ospiti ma nel resto dello stadio non c’è più un posto libero: “Si tratta del sesto tutto esaurito della stagione. I precedenti sono stati registrati con il CSKA Sofia, l’Empoli, l’Udinese (capienza dell’Olimpico ridotta al 50%), con il Milan e con il Napoli (75%)”.

Fonte: asroma.com