Inter-Spezia, sulla destra spazio a Dumfries. Barella riposa: c’è Vidal! – CdS

Inter-Spezia, emergenza difesa per Simone Inzaghi che dopo de Vrij e Kolarov, dovrà fare a meno anche di Ranocchia e Darmian. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi, spazio al trio difensivo visto contro il Venezia.

LE ULTIME – Inter-Spezia, ecco la chance per Dumfries, l’olandese domani dovrà sfruttare al massimo la possibilità di partire titolare, dopo due gare trascorse in panchina. A centrocampo, finalmente, riposo per Barella, con Vidal pronto al rilancio dal 1′. In attacco in vista della sfida di sabato contro la Roma, Dzeko parttirà dalla panchina: spazio al tandem composto da Lautaro Martinez e Correa. Sanchez recuperato, ieri si è allenato regolarmente in gruppo.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua.