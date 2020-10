Brozovic, dalla Croazia sicuri: Inter ha provato a cederlo. Un retroscena

TENTATA CESSIONE – Dalla Croazia si dicono sicuri, l’Inter in estate ha provato a cedere Marcelo Brozovic. Ma, nonostante le molte opzioni, la sua cessione non è andata in porto. Tra queste, la più curiosa, sarebbe quella che avrebbe visto il croato proposto al Fulham in cambio di 20 milioni di euro e lo scambio con il 24enne camerunense Zambo Anguissa, destinazione però non gradita dal nerazzurro. Gli altri club sul giocatore sono stati il Bayern Monaco – che ha poi rinunciato all’acquisto – e soprattutto il Monaco di Niko Kovac, che non ha però trovato i fondi necessari per l’acquisto. Infine l’ipotesi PSG, che non si è mai scaldata nonostante le voci dei media.