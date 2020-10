PradÃ¨: “Contro l’Inter a Milano grande partita, perso immeritatamente”

Pradè: “Contro l’Inter a Milano grande partita, perso immeritatamente”

Daniele Pradè Fiorentina

Daniele Pradè, Direttore Sportivo della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa. Il dirigente della società viola è tornato a parlare della sfida di San Siro contro l’Inter, persa per 4-3.

SCONFITTA IMMERITATA – Daniele Pradé ha parlato in conferenza stampa. Il Direttore Sportivo della Fiorentina ha parlato dei risultati della squadra viola, tornando anche a parlare della prestazione – con sconfitta per 4-3 in rimonta – contro l’Inter. Ecco le sue parole a riguardo: «La squadra deve prendere consapevolezza. Se andiamo a guardare, abbiamo fatto un’ottima partita con il Torino e abbiamo vinto, poi abbiamo fatto una grande prestazione a Milano contro l’Inter dove abbiamo perso immeritatamente e infine una sfida che non ci aspettavamo come quella contro la Sampdoria».