Borussia Monchengladbach-Inter ultima spiaggia. Urge una scossa

Antonio Conte Inter

L’Inter, con le due sconfitte di Champions League contro il Real Madrid, ha complicato il suo cammino nella competizione europea. Adesso, per evitare l’ennesima eliminazione ai gironi, è decisiva la sfida di martedì contro il Borussia Monchengladbach

CAMMINO – L’Inter, in Champions League, è con le spalle al muro. La sfida contro Borussia Monchengladbach, in programma martedì, è l’ultima spiaggia per sperare ancora in un passaggio del turno. I nerazzurri sono obbligati a vincere e, per farlo, occorre una prova maiuscola. In Europa, la squadra di Conte, quest’anno è apparsa poco brillante. Se nelle prime due partite del girone non erano arrivate delle vittorie che sarebbero state meritate, contro il Real Madrid, in partite che l’Inter poteva e doveva approcciare meglio, sono arrivate due sconfitte rovinose che hanno complicato, e di molto, le sorti dei nerazzurri nel girone B. Urge una scossa.

SCOSSA – L’Inter è attesa ad una prova di maturità: contro il Sassuolo, in Serie A, sembra essere arrivata una svolta positiva. La squadra è apparsa concentrata per 90′ ed ha risposto in maniera perfetta dopo lo scivolone arrivato contro il Real Madrid. Con il giusto approccio, infatti, battere il Borussia Monchengladbach a domicilio non appare un’impresa impossibile. Servirà la migliore Inter, come non si è mai vista, quest’anno, in Champions League.