Padovan: “Inter può rilanciarsi in Champions League, i motivi. Scudetto…”

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter, all’indomani della sfida contro il Sassuolo vinta dai nerazzurri. Il giornalista analizza le possibilità di rilancio della squadra nerazzurra in Champions League

RILANCIO – Queste le parole di Giancarlo Padovan: «L’Inter ha il miglior attacco del campionato, nelle ultime partite ha sempre fatto almeno tre gol. Questa condizione mentale degli attaccanti e di quelli che vanno a far gol porta i nerazzurri ad avere una grande chance per andare a vincere in Germania( contro il Borussia Monchengladbach, ndr) e rilanciarsi in Champions League. Scudetto? L’Inter, per me, rimane la favorita ed è la squadra che lo vincerà».