Il Milan non ferma la sua corsa: battuta la Fiorentina. Kessie protagonista

Stefano Pioli Milan

Milan-Fiorentina è andata in scena alle 15:00, gara valida per la nona giornata di Serie A. Successo per i rossoneri guidati da Pioli che continuano la loro marcia in campionato

VITTORIA – Il Milan continua la sua marcia in Serie A. Per i rossoneri arriva il settimo successo in campionato: a farne le spese la Fiorentina di Cesare Prandelli, sempre più in crisi. Succede tutto nel primo tempo (qui i dettagli): al 17′ i rossoneri vanno in vantaggio grazie a Romagnoli, abile a correggere in rete una sponda del compagno di squadra Kessie. su azione di calcio d’angolo. Al 25′, calcio di rigore dubbio per i rossoneri: Pezzella contrasta Saelemakers al momento del tiro ma l’arbitro Abisso indica il dischetto. Kessie trasforma dagli undici metri. Dieci minuti più tardi è ancora rigore per i rossoneri. Questa volta Dragowski neutralizza. Nella ripresa la Fiorentina ci prova, ma il Milan amministra il vantaggio e sfiora il 3-0 con Calhanoglu. I rossoneri si confermano primi in classifica, a 5 lunghezze di vantaggio sull’Inter seconda in classifica.