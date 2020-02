Borja Valero: “Europa League obiettivo, mancheranno i tifosi! Juventus…”

Borja Valero ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” alla vigilia di Inter-Ludogorets, sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League che si giocherà a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus. Il centrocampista spagnolo parla anche della prossima sfida di Serie A con la Juventus

MOMENTO DELICATO – Borja Valero parla così alla vigilia di Inter-Ludogorets: «Dobbiamo fare le cose che facciamo in allenamento per migliorarci e per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Mancherà il pubblico ovviamente, il calcio è spettacolo e senza di loro non sarà la stessa cosa. Ma è un momento in cui dobbiamo fare così, noi dobbiamo affrontare questa partita nel miglior modo possibile».

PRIMA L’EUROPA LEAGUE – Borja Valero rivolge anche un pensiero a Juventus-Inter senza sottovalutare l’impegno di domani: «Juventus? Ci sono tante cose in mezzo, tante altre notizie e non abbiamo avuto tempo di pensare ancora a loro perché dobbiamo dare anche la giusta misura alla partita di domani. Dobbiamo affrontare la sfida al meglio. Dal momento in cui è venuta a mancare la Champions League, l’Europa League è diventato il nostro obiettivo. Dobbiamo prenderla sul serio dall’inizio, poi quando vai avanti diventa sempre più bello con squadre importanti e stadi più belli però noi l’abbiamo affrontata seriamente fin dall’inizio».