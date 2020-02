Conte: “Pensiamo al Ludogorets, sbagliato pensare alla prossima partita”

Conte, dopo aver parlato ai microfoni di “Sky Sport” in vista di Inter-Ludogorets (vedi articolo), si sofferma anche ai microfoni di “Inter TV”. Il tecnico nerazzurro non vuole distrazioni in vista di domani e dunque preferisce non pensare a Juventus-Inter. Di seguito le sue dichiarazioni

CONCENTRAZIONE – Antonio Conte parla ai microfoni di “Inter TV” alla vigilia di Inter-Ludogorets: «Difficile trovare la concentrazione con tutto quello che è successo? Noi adesso dobbiamo pensare alla partita di domani, penso che sarebbe sbagliato pensare già alla prossima partita».