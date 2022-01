Bologna-Inter non si gioca! Squadra rossoblu in quarantena – SM

Ha del clamoroso ma a meno di 24 ore dalla sfida dell’Epifania tra Bologna e Inter tutto è saltato. La squadra nerazzurra è già in Emilia per la partita di domani ma arriva la comunicazione che la partita non si giocherà. L’Ausl infatti ha messo in quarantena tutta la squadra di Mihajlovic.

SALTATA – Non si giocherà Bologna-Inter. A dare la notizia è Sportmediaset che con un tweet afferma come L’AUSL abbia messo in quarantena i rossoblu con l’impossibilità dunque di recarsi al campo. Cosa succederà ora? Se la partita non verrà rinviata dalla Lega Serie A l’Inter dovrà comunque presentarsi al Dall’Ara e attendere il 3-0 a tavolino. Una cosa è certa: è caos.

Fonte: Sportmediaset